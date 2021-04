Polizei : Polizei kontrolliert Holztransporte - Völlig überladen und ohne Führerschein

Morbach Beamte der Schwerlastkontrollgruppe der Polizeidirektion Wittlich haben am Mittwoch im Bereich Morbach und der Hunsrückhöhenstraße gezielt Holztransporter kontrolliert.

Die Beamten stoppten am frühen Morgen auf der B-50 (neu), Höhe Gonzerath, einen luxemburgischen Langholztransport mit Buchenstämmen. Diese hatte der Fahrer, der auch verantwortlicher des Holztransportes war, bei Irmenach geladen und war auf dem Weg nach Belgien.

Beim Wiegen betrug das Gesamtgewicht mehr als 44 Tonnen, also zehn Prozent mehr als die erlaubten 40 Tonnen. Behördliche Ausnahmegenehmigungen oder eine Erlaubnis für die Abweichung vom zulässigen Gesamtgewicht hatte der Fahrer nicht nicht. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Teil der geladenen Buchenstämme musste der Fahrer vor Ort abladen, um seine Fahrt zum Zielort fortsetzen zu dürfen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Noch vor dm Wiegen wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins war. So musste der Pritschenwagen durch einen Ersatzfahrer zur Waage gefahren werden. Dabei wurde das Gesamtgewicht von knapp fünf Tonnen ermittelt – 30 Prozent mehr als das zulässige Gesamtgewicht. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und die Hälfte der geladenen Buchen- und Eichenstämme mussten abgeladen werden.

Auch einen Sattelzug aus der Tschechischen Republik nahmen die Beamten unter die Lupe. Er hatte sich nicht an das Durchfahrtsverbot für LKW in der Ortslage Morbach gehalten. Der Fahrer bezahlte das Bußgeld vor Ort, konnte dann drehen und die Fahrt zum Ziel in Morbach fortsetzen.