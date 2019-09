Verkehrsunfall : Schwerverletzt: Motorradfahrer überschlägt sich bei Hetzerath

Wittlich Ein Kradfahrer hat sich gestern bei Hetzerath überschlagen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Motorradfahrer fuhr am Mittwoch gegen 18.55 Uhr die K 39 aus Naurath kommend in Richtung Hetzerath. Wie die Polizei mitteilt, kam er vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit mit seinem Krad in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und überschlugt sich.