Sturz auf L70 : Zwei Motorradfahrer verletzt

​​Bongard Auf der L70 zwischen Nohn und Bongard ist am Samstag ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich verletzt. In Nähe des Nürburgrings ist ein Motorradfahrer nach einen Auffahrunfall schwerverletzt worden. Ein Hubschrauber war im Einsatz.

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Aachen stürzte am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der L 70 zwischen Nohn und Bongard. Laut Polizei kam er aufgrund eines Fahrfehlers in einer Kurve zu Fall. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Motorrad abgeschleppt.