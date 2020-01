Rettungshubschrauber landet auf L64 : Autofahrerin wird bei Unfall in Wallscheid schwer verletzt

Wallscheid Zwei Autos sind auf der L64 bei Wallscheid kollidiert. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Montag, 27. Januar, um 12.55 Uhr auf der L 64, im Einmündungsbereich zum Industriegebiet in der Walter-Densborn-Straße in Wallscheid wurde eine Person schwer verletzt. Das meldet die Polizeiinspektion in Wittlich.