Sturz auf L70 : Schwerverletzter Motorradfahrer bei Verkehrsunfall nahe Bongard

​​Bongard Auf der L70 zwischen Nohn und Bongard ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Laut Polizei war kein anderer Verkehrsteilnehmer an den Unfall beteiligt.

Ein 72-jähriger Motorradfahrer aus Aachen am 1. Mai gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrzeug schwer gestürzt. Der Unfall ereignete sich auf der Landstraße 70 zwischen Nohn und Bongard.

Laut Polizei kam der Mann wohl in einer langgezogenen Kurve aufgrund eines selbstverschuldeten Fahrfehlers in Schräglage. Das Motorrad rutschte in den angrenzenden Straßengraben. Der Fahrzeugführer blieb mittelschwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.