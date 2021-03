Polizei : Seat beschädigt, Zeugen gesucht

Trier Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall in einem Trierer Parkhaus.

Im Parkhaus am Hauptmarkt wurde am Montag zwischen 7 Uhr und 15.15 Uhr, ein parkender grauer Seat beschädigt. Das berichtet die Polizei. Die Beschädigung befindet sich auf der Beifahrerseite in etwa 57 Zentimetern Höhe. Der PKW parkte auf der ersten Parkebene, geradeaus auf dem mittleren von drei Parkplätzen. Zum Verursacherfahrzeug liegen keine Erkenntnisse vor. Daher bittet die Polizei um Hinweise unter Telefon 0651/9779-5210.