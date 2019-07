Polizei : Sechsjähriges Kind bei Unfall in Wiltingen verletzt

Wiltingen Bei einem Unfall ist am Montagmittag in Wiltingen ein sechsjähriges Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Nach Polizeiangaben kam es am Montag gegen 11.30 Uhr in der Braunfelsstraße in Wiltingen zu dem Verkehrsunfall. Wie die Polizei ermittelte, spielte das Kind auf der Straße, als es von einem langsam fahrenden Auto erfasst und verletzt wurde. Vorsorglich wurde das Kind zur weiteren Behandlung in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache ist derzeit nach Polizeiangaben noch unklar.