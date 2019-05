später lesen Blaulicht Sechsstelliger Schaden: Lagerhalle in Hermeskeil in Brand FOTO: Agentur Siko FOTO: Agentur Siko Teilen

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Hermeskeil (Kreis Trier-Saarburg) hat am Samstagabend einen Schaden von circa 150.000 bis 200.000 Euro verursacht, wie die Polizei mitteilt. red