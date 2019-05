Postfiliale umstellt, Ort abgeriegelt : SEK-Einsatz in Gillenfeld - Aber wo sind die Täter?

Foto: TV/Klaus Kimmling

Gillenfeld So etwas passiert nicht alle Tage in Gillenfeld: Bei einem Polizeieinsatz mit SEK ist in der Nacht auf Mittwoch ein Teil des Ortes vorsichtshalber abgeriegelt worden.

(utz) Ein Überfall auf die Postfiliale, wie von einem Zeugen vermutet, fand jedoch nicht statt. Auch wurden keine verdächtigen Personen gesehen.

Der Zeuge hatte sich kurz vor 4 Uhr bei der Polizei gemeldet und berichtet, er habe in der Nähe der Postfiliale drei verdächtige Personen aus einem Auto steigen sehen, die sich maskiert hätten. Da die Polizei einen geplanten Überfall vermutete, wurden die Nachbarwehren und das SEK alarmiert und die Filiale umstellt. Etwa ein Dutzend Beamte allein aus den Polizeidienststellen waren im Einsatz. Sie durchsuchten das Gelände und fanden weder die mutmaßlichen Täter noch Einbruchsspuren am Gebäude. Der Bereich war bis etwa 6 Uhr abgesperrt.