SEK-Einsatz in Wittlich: Ein Mann wird festgenommen

Ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in Wittlich für Aufregung gesorgt. Ein Mann wurde festgenommen. Zuvor soll sich nach Angaben der Polizei am Samstagabend ein Mann bei der Polizeiinspektion in Bernkastel-Kues gemeldet haben. Von Christian Moeris