Blaulicht : SEK-Einsatz in Trier: Eine Person festgenommen

Update Trier-West-Pallien Bei einem SEK-Einsatz in Trier-West-Pallien ist am Dienstagmorgen eine Person in Handschellen abgeführt worden.

In der Trierer Markusstraße in Trier-West-Pallien kam es heute Morgen zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos SEK. Das bestätigte die Polizei Trier auf Nachfrage unserer Zeitung.

SEK-Einsatz in Markusstraße Trier: Durchsuchung und Festnahme

Nach Angaben des Sprechers des Trierer Polizeipräsidiums, Karl-Peter Jochem, handelte es sich bei dem Einsatz um eine Durchsuchung. Nach Informationen unserer Zeitung fand diese gegen 10 Uhr statt. Laut Polizei handelte es sich um eine „richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung im Rahmen eines laufenden Strafverfahrens“. Das Ziel des Einsatzes war die vor allem die Sicherstellung von Beweismitteln.

Die Einsatzkräfte versammelten sich zur Bereitstellung auf einem Parkplatz in der Hornstraße – es folgte der Zugriff und die Durchsuchung in der Markusstraße. Eine Person wurde in Handschellen abgeführt.

Polizei: Keine Gefährdung für die Bevölkerung