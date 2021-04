Ursache vermutlich Sekundenschlaf : Junger Autofahrer kommt bei Sehlem von der Straße ab

Sehlem Vermutlich wegen eines Sekundenschlafs kam ein junger Autofahrer bei Sehlem von der Straße ab.

Ein 19-jähriger Autofahrer aus der VG Wittlich-Land ist am Montag, 12. April, gegen 15.15 Uhr mit seinem Auto auf der L 141 aus Richtung Salmtal in Richtung Sehlem gefahren und hat in Höhe der Sehlemer Wurstbude einen Unfall gebaut. Das teilt die Polizei mit. Vermutlich aufgrund von Sekundenschlaf sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hier sei er zunächst mit der Leitplanke kollidiert, ehe das Auto auf den dortigen Parkplätzen zum Stehen gekommen sei. Ersten Angaben des Verursachers zufolge wurde er durch den Unfall nicht verletzt, ging aber im Anschluss zur weiteren Abklärung eigenständig in ein Krankenhaus. An seinem Auto entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein des Verursachers wurde sichergestellt.