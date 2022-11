Ärger am frühen Morgen : Handfester Streit nach der Prinzenproklamation in Sellerich – Polizei setzt Pfefferspray ein

Foto: TV/Fritz-Peter Linden

Sellerich Am Ende einer langen Nacht ging es in Sellerich kurzzeitig nicht mehr ganz friedlich zu. Die Polizei musste eingreifen, da einzelne Gäste am Ende der Veranstaltung Ärger machten.

Am Sonntag, 27. November, kam es gegen 05.45 Uhr in Sellerich am Gemeindehaus aus zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Das berichtete die Polizei, die wegen des Vorfalls eingreifen musste. Die Feier zur Prinzenproklamation war gerade beendet worden, als es Ärger gab. Der Veranstalter Dennis Korzendorfer erklärte dem TV, was vorgefallen ist.

Demnach kam es zum Streit, als um 5.30 Uhr der Thekenschluss ausgerufen wurde. Zu diesem Zeitpunkt, hielten sich noch einige Gäste bei der Feier auf, darunter auch eine Gruppe von acht bis zehn auswärtigen Besuchern, die vor Ort nicht bekannt waren. Diese Besuchergruppe verstand offenbar nicht, dass die Bar geschlossen war. Sie versuchten, sich Getränke aus dem Thekenbereich zu beschaffen.

Darüber kam es zu einem Streit. Die Polizei wurde gerufen und war laut den Angaben des Organisators sehr schnell vor Ort. Die Handgreiflichkeiten waren noch nicht ganz vorüber, als die Beamten eintrafen. Die Polizei teilt mit, dass aufgrund der unübersichtlichen Situation und des aggressiven Verhaltens, das einige Personen gegen die Beamten zeigten, zunächst auch Pfefferspray von der Polizei eingesetzt wurde, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.