Eskalation am frühen Morgen : Schlägerei bei Prinzenproklamation in Sellerich – Polizei setzt Pfefferspray ein

Schlägerei bei Prinzenproklamation in Sellerich – Polizei setzt Pfefferspray ein

Eskalation am frühen Morgen

Sellerich Am Ende blieb es nicht beim friedlichen Feiern. Die Polizei spricht von mindestens sieben Beteiligten, aggressivem Verhalten und von Verletzten durch Schläge und Tritte.

Am Sonntag, 27. November, kam es gegen 05.45 Uhr in Sellerich am Gemeindehaus aus bislang unbekannten Gründen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Die Schlägerei ist im Rahmen der Prinzenproklamation ausgebrochen.