Tatort: Lidl in Kelberg Seniorin im Lidl bestohlen - Konnten die Täter 5000 Euro mit ihrer Karte abheben?

Die Polizei sucht dringend Zeugen: Im Lidl in Kelberg ist eine 64-Jährige um ihren Geldbeutel erleichtert worden. Dann versuchten die Täter auch noch, ihre Geldkarte ausgiebig direkt an der Filiale der Voba einzusetzen. Was genau passiert ist.

02.02.2024 , 07:32 Uhr

Foto: dpa/Arno Burgi