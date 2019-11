Kriminalität : Seniorin verjagt Einbrecher in Mehren

Seniorin verjagt Einbrecher in Mehren

Mehren Aufgeschreckt durch einen Knall und einem Lichtschein im Flur meldete sich am Samstagabend, 19.20 Uhr, eine 82 Jahre alte Hausbesitzerin aus Mehren bei der Dauner Polizei. Sie glaubte, dass Einbrecher im Haus seien.

Die Seniorin gab laut Polizei an, sie habe selbst laut in den Flur gerufen, danach sei es ruhig geworden. Die herbeigeeilten Einsatzkräfte der Polizei Daun konnten vor Ort die Angaben der Dame als richtig vorfinden. Unbekannte Täter hatten die Haustür aufgebrochen. Es wurden mehrere Hebelspuren festgestellt. Täter waren nicht mehr dort, sie waren von dem Aufschrei der alten Dame wohl so aufgeschreckt, dass sie mit leeren Händen das Weite suchten. Zeugen melden sich bei der Polizei Daun, Telefon 06592/96260.