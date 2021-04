Kripo geht von Bandendiebstahl aus : Aufbruchserie in der Region: Kriminelle haben es auf Transporter abgesehen

Trier/Bitburg/Wittlich Über die Osterfeiertage haben es Kriminelle verstärkt auf Firmenfahrzeuge in der Region Trier abgesehen. Dabei wurden etliche Transporter aufgebrochen. Die Polizei beschäftigt sich aber schon länger mit ähnlichen Fahrzeugaufbrüchen.

Im Zeitraum vom 26. bis 29. März kam es zu Aufbrüchen in Aach, Auf dem Triesch und in Welschbillig, Mittlere Wiese. Zwischen dem 27. und 30. März schlugen die Täter in der Eurener Straße in Trier zu, kurz danach, zwischen dem 1. und 3. April in Igel in der Haagstraße und in der Mühlenstraße sowie in Trier einmal Im Schankenbungert sowie in der Wasserbilliger Straße.