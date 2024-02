Blaulicht Serie von versuchten Einbrüchen in Hermeskeiler Wohngebiet

In einer nachfolgenden Mitteilung wies die Polizei am Samstagmorgen auf einen weiteren Einbruchsversuch im gleichen Gebiet und ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hin, diesmal in der Schulstraße. Hier wurde aus einer Garage eine Motorsäge entwendet. Zudem habe es im Neubaugebiet weitere Versuche gegeben, Seitentüren von Garagen zu öffnen um in diese eindringen zu können. Hierzu überstieg der Täter laut Polizei Zäune und Mauern, um auf die Grundstücke zu gelangen.