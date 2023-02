Blaulicht : „Shoulder surfing“: Rentner in Gerolstein ausgespäht und um Geld erleichtert

Ein Unbekannter hat einem Eifeler die Geldkarte entwendet. An die Geheimnummer kam er durch einen Trick heran. Wie er dabei vorging, und was die Polizei zum Verdächtigen erzählen kann.

Laut Polizei sei der Mann am Geldautomaten in der Sparda-Bank in Gerolstein von einem jungen Mann angesprochen worden, ob er ihm helfen könne. Vermutlich in diesem Moment entwendete der junge Mann dem Geschädigten die EC-Karte. Im Anschluss hob der Täter an mehreren Geldautomaten Bargeld ab, da er augenscheinlich zuvor im Rahmen des Phänomens des sogenannten „Shoulder Surfings“, also den Blick über die Schulter, die PIN ausgespäht hatte.