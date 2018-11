später lesen Polizei Sicherheitsberatung zu Einbruchschutz heute in Saarburg Teilen

Einbruchschutz erhöht das Sicherheitsgefühl im eigenen Haus und schreckt Einbrecher vor ihrer Tat ab. Beamte der Zentralen Prävention des Polizeipräsidiums Trier bieten am Dienstag, 13. November, eine Einbruchschutzberatung in Saarburg an.