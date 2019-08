Beim Überqueren der Straße : Siebenjährige wird bei einem Unfall in der Eifel schwer verletzt

St. Thomas Ein siebenjähriges Mädchen ist in St. Thomas (VG Bitburger Land) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Ein siebenjähriges Mädchen ist am Dienstag, 27. August bei einem Unfall in St. Thomas schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, stieg das Mädchen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 16.30 Uhr in der Hauptstraße in St. Thomas an der dortigen Bushaltestelle aus einem Schulbus aus und wollte die Straße zu überqueren. Hierbei wurde es von einem Auto frontal erfasst, das die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Das Mädchen wurde mit Schürfwunden und Prellungen durch den Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber mit Notarzt und eine Streife der Polizei Bitburg.