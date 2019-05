Polizei : Siebenjähriger Radfahrer stößt mit Auto zusammen

Trier Ein siebenjähriger Junge ist am Mittwoch auf seinem Fahrrad mit einem Auto zusammengestoßen und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein siebenjähriges Kind ist am Mittwoch gegen 17.45 Uhr mit seinem Fahrrad von einem Grundstück auf der Servaisstraße auf die Straße gefahren. Wie die Polizei berichtet, stieß er dabei mit einem vorbeifahrenden Auto zusammen. Dabei verletzte sich der Junge leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto und am Fahrrad entstand Sachschaden. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich, Telefon: 06502/91570, in Verbindung zu setzen.