Feuerwehreinsatz : Silo brennt in Tierkörperbeseitigungsanlage Rivenich

Rivenich In der Tierkörperbeseitigungsanlage Rivenich hat es am Dienstagabend in einem Silo gebrannt. Mehrere Feuerwehren löschten das Feuer.