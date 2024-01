Jahreswechsel Bilanz der Silvesternacht: Großeinsatz in Trier – Drei Verletzte durch Feuer in Züsch (Fotos)

Am frühen Neujahrsmorgen kam es schließlich gegen 3 Uhr in der Hoffeldstraße in Züsch zu einem Dachstuhlbrand. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort angekommen waren, schlugen aus der Garage meterhohe Flammen auf. Der Dachstuhl war bereits völlig offen und durchgebrannt, was vermuten lässt, dass das Feuer schon länger unbemerkt tätig war, so die Feuerwehr. Umgehend begannen die Feuerwehren mit den Löscharbeiten. In dem Haus befanden sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches drei Bewohner. Alle drei zogen sich Verletzungen zu, einer von ihnen musste nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus. Die beiden anderen konnten bei Nachbarn mit leichteren Verletzungen unterkommen.