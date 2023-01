Polizei : Notrufe am Rande des Silvesterlaufs: Mann mit Messer schreit Passanten an

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Trier In der Trierer Fleischstraße hat sich ein Mann am Samstag bedrohlich verhalten. Passanten alarmierten die Polizei, die schnell am Ort des Geschehens eintraf.

Die letzten Stunden des Jahres begannen mit einem kurzem Schreckmoment. Während des sehr gut besuchten Silvesterlaufs in der Trierer Innenstadt meldeten mehrere besorgte Zeugen per Notruf, dass ihnen ein Mann im Bereich der Fleischstraße aufgefallen sei. Er hat demnach Passanten angeschrien und ein Taschenmesser in der Hand gehalten.

Foto: TV/Holger Teusch 148 Bilder Highlight in der Altstadt: Die Bilder vom Silvesterlauf 2022 in Trier

Nur vier Minuten nach Eingang des ersten Notrufs konnte der Mann von starken Kräften der Polizeiinspektion Trier lokalisiert und festgesetzt werden. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Festgenommene wurde zur medizinischen Behandlung sowie zur Abwehr von Gefahren – für die Bevölkerung wie auch sich selbst – in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Darüber hinaus wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.