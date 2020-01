Blaulicht : Silvestermüll sorgt für Brand an Wohnhaus in Saarburg

Silvestermüll sorgt für Brand an Wohnhaus in Saarburg

Der gesammelte Feuerwerkskörper-Müll hat in Saarburg einen Brand ausgelöst. Dieser konnte zwar schnell gelöscht werden, aber die Hausfassade und der vor ihr geparkte PKW wurden beschädigt.

Glück im Unglück hatte in der Silvesternacht eine Familie in der Saarebourg-Straße in Saarburg. Vor der Hauswand sammelten sie den Müll der zuvor verschossenen Feuerwerkskörper.