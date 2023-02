Blaulicht : Mann schläft in Badewanne ein und verursacht Wasserschaden

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Simmern Ein besorgter Nachbar rief am Samstag in Simmern die Polizei, als aus der Wohnung über ihm Wasser lief. Was die Beamten hinter der Wohnungstür vorfanden.

