Täter gesucht : Sitzgruppe aus Garten gestohlen

Foto: TV/Florian Blaes

Wehlen (red) Eine Gartenmöbel-Gruppe aus schwarzem Rattan istlaut Mitteilung der Polizei am vergangenen Wochenende aus dem Garten eines Wein- und Landhauses an der Mosel in Bernkastel-Wehlen gestohlen worden.

Die Sitzgruppe, bestehend aus zwei Sesseln, einer Bank sowie einem Tisch mit Glasplatte, wurde demnach zwischen Samstag, 15. August, 12 Uhr, und Sonntag, 16. August, 10 Uhr gestohlen.