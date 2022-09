Leichenfund : Skelettfund in der Eifel: Es war eine Frau - Diese Erkenntnisse gibt es noch

Der Eingang zum Vorratskeller bei Üttfeld, in dem die menschlichen Überreste gefunden worden waren. Foto: Fritz-Peter Linden

Üttfeld Die menschlichen Überreste aus einem Vorratskeller bei Üttfeld stammen von einer Frau mittleren Alters. Das hat die Obduktion des Skeletts in Mainz am Freitag ergeben. Was die Ermittler noch herausgefunden haben.