Palzem Die Identität der im Dezember in einem Wald bei Palzem gefundenen Skelettteile ist geklärt: Es handelt sich um eine Frau aus Finnland, die in Trier lebte. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt es nicht.

Die Identität der menschlichen Überreste, die am 1. Dezember im Wald bei Palzem/Mosel gefunden wurden ( der TV berichtete ), ist geklärt. Das teilt die Polizei am Freitagmorgen mit.

Es handelt sich um eine 60-jährige in Helsinki geborene Finnin, die in Trier gelebt hatte. Das ist das Ergebnis eines DNA-Abgleichs. Mitglieder eine Jagdgesellschaft hatten die Skelettteile und persönliche Gegenstände am 1. Dezember in einem Wald an der Mosel zwischen Palzem und dem Ortsteil Wehr gefunden.