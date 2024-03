Polizei greift betrunkene Frau auf Skurriler Einsatz in Trier-Süd: Hase mit Wodka und Tabletten abgefüllt - Hat er überlebt?

Polizeibeamte werden in ihrem Alltag immer wieder mit skurrilen und erschreckenden Begebenheiten konfrontiert. So auch am vergangenen Sonntagmittag in Trier-Süd. Nachdem eine scheinbar orientierungslos umherirrende Frau in der Medardstraße gemeldet worden war, trafen die Beamten der PI Trier dort eine 47-jährige Triererin an, die augenscheinlich stark alkoholisiert den Weg zu ihrer neuen Wohnung nicht mehr fand. Ihr Domizil konnte schnell in der Nähe ermittelt und die Frau dorthin begleitet werden.