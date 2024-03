Polizei greift betrunkene Frau auf Skurriler Vorfall in Trier-Süd: Zwergkaninchen mit Wodka und Tabletten abgefüllt

„Polizeibeamte werden in ihrem Alltag immer wieder mit skurrilen und erschreckenden Begebenheiten konfrontiert“, so beginnt die Pressemitteilung der Trierer Polizei. Die Einsatzschilderung, die dann folgt, hat diese Einleitung tatsächlich verdient: Am vergangenen Sonntagmittag wurde der Polizei in Trier-Süd eine scheinbar orientierungslos umherirrende Frau in der Medardstraße gemeldet.