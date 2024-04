Zeugen verfolgen Dieb Smartphone-Dieb in der Trierer Innenstadt geschnappt

Die Polizei hat am Montagnachmittag einen Mann im Wilhelm-Rautenstrauch-Park in Trier festgenommen, der mehrere Smartphones gestohlen hatte. Wie die Polizei berichtet hatten Zeugen in der Sternstraße beobachtet, wie der Mann ein Smartphone entwendet hat. Die zwei Zeugen verfolgten den Dieb und rangen ihn im Park zu Boden. Dieser wehrte sich mit Pfefferspray, konnte jedoch nicht flüchten und wurde schließlich von der Polizei mitgenommen.