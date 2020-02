So entwickeln sich die Pegelstände am Dienstag

Trier/Saarburg/Bollendorf Der Pegel der Mosel in Trier lag heute um 11 Uhr bei 8,75 Meter, Tendenz weiter steigend. Nach jüngsten Schätzungen wird die Neun-Meter-Marke vermutlich nicht ganz erreicht, jedoch nur knapp verfehlt. Zum Vergleich: Der historische Höchststand 1993 betrug 11,28 Meter.

Der zuletzt um 10 Uhr aktualisierte Bericht der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz lautet: „Die Wasserstände in der Mosel sind deutlich angestiegen und werden im heutigen Tagesverlauf noch weiter steigen. Am Pegel Trier wurde die Meldehöhe 3 von 8 Metern in der vergangenen Nacht überschritten. Nach derzeitiger Abschätzung wird hier am heutigen frühen Abend ein Höchstwasserstand zwischen 8,70 und 9 Metern erwartet. In den nächsten Tagen fallen die Wasserstände wieder.“