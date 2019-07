Blaulicht : Solaranlage brennt in Morbach: Keine Verletzten

Morbach-Rapperath In der Nacht zum Montag ist die Feuerwehr zu einem Brand nach Morbach-Rapperath ausgerückt. Dort waren gegen 2.30 Uhr Bestandteile einer Solaranlage, die an einem Schuppen angebracht war, in Brand geraten.

Die Einsatzkräfte konnten das Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern und das Feuer rasch löschen. Vorsorglich war auch ein Rettungswagen alarmiert worden, der aber nicht benötigt wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

