A60 in Höhe Spangdahlem Fahrer nach Wittlich unterwegs, als Auto in Flammen aufgeht

Zu einem brennenden Fahrzeug ist am Donnerstagnachmittag (1. Februar 2024) gegen 15.45 Uhr die Feuerwehr auf die Autobahn A 60 in Höhe Spangdahlem ausgerückt. Nach ersten Informationen war der Fahrer eines in Belgien zugelassenen Autos auf der Autobahn in Richtung Wittlich unterwegs, als dieseso zu brennen begann.