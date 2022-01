Blaulicht : Von Auto erfasst: 80-jähriger Fußgänger nach Unfall in Speicher gestorben

Update Speicher Ein 80-jähriger Mann ist nach einem Unfall in Speicher (Eifelkreis) an seinen Verletzungen gestorben.

Am Freitagnachmittag kam es in Speicher zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann verletzt wurde (volksfreund.de berichtete). Gegen 14.15 Uhr hatte eine Autofahrerin in der Weinstraße in Richtung Kapellenstraße den 80-jährigen Fußgänger auf der Fahrbahn übersehen, wie die Polizei mitteilt.