200 bis 300 Quadratmeter brennen : Kind und Jugendlicher haben wohl Feuer bei Speicher gelegt

Es scheint, als hätten ein Kind und ein Jugendlicher ein Feuer in Speicher gelegt. So zumindest der Ermittlungsstand der Polizei – die jedoch weitere Zeugen sucht.

Kinder oder Jugendliche könnten einen Brand in der Eifel gelegt haben. Das teilt die Polizei Bitburg am Dienstagabend mit.

Feuerwehreinsatz in Speicher - Polizei ermittelt

Blaulicht : Feuerwehreinsatz in Speicher - Polizei ermittelt

Demnach sei die Rettungsleitstelle Trier am Dienstagnachmittag gegen 15:35 Uhr über einen Flächenbrand bei Speicher informiert worden. Der Brand befand sich in der Verlängerung der Wieschenstraße in Richtung der Grillhütte. Die Feuerwehr Speicher konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Insgesamt brannte eine Fläche von etwa 200 bis 300 Quadratmetern Wiese.