Blaulicht : Spektakuläre Katzenrettung ohne Happy End

Osann-Monzel Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einer spektakulären Katzenrettung in Osann-Monzel gerufen worden. Leider ohne Happy End, denn das Tier musste eingeschläfert werden.

Einen solchen Einsatz hat man als Polizist auch nicht jeden Tag: Am Donnerstagnachmittag meldete eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei Wittlich eine verletzte Katze auf der L47 zwischen Osann-Monzel und Klausen. Als die Dame nach dem Tier sehen wollte, flüchtete die Katze in einen parallel zur Straße verlaufenden Entwässerungskanal. Das teilt die Polizei am Abend mit.