Blaulicht : Auto schleudert aus Kurve bei Gillenfeld - Der Fahrer hatte noch Glück

Gillenfeld Ein Mann verlor die Kontrolle über sein Auto in Gillenfel und schleuderte in einen Zaun und überschlug sich. Warum er bei dem spektakulären Unfall noch Glück hatte.

Ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Daun war am DIenstagnachmittag gegen 15.45 Uhr mit seinem Auto auf der K16 von Gillenfeld in Richtung B421 unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Straße ab.