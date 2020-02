Polizei : Sperrgitter aus Verankerung gerissen

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Prüm (red) Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag am Hahnplatz in Prüm mehrere Parkplatzsperrgitter aus ihren Verankerungen gehoben. Diese Absperrgitter sollten ein widerrechtliches Parken auf mehreren Privatstellplätzen verhindern.

Der oder die Täter haben die kompletten Gitter aus der Bodenverankerung gehoben und beiseite gestellt.