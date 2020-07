Feuer : Sperrmüll brennt an Hauswand in Trier-West

Foto: Florian Blaes

Trier-West Abgestellter Sperrmüll vor einem Wohnhaus in der Hohensteinstraße in Trier-west war Grund für einen Feuerwehreinsatz am Mittwoch, 1. Juli, um 13.43 Uhr. Die Flammen waren von Weitem zu sehen und schlugen meterhoch in Richtung eines Balkons.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

Unter schwerem Atemschutz konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen. Jedoch richteten die Flammen große Schäden an der Fassade des Wohnhauses an. Die enorme Hitze sorgte auch für Schäden an einem Balkon. Der starke schwarze Rauch zog durch geöffnete Fenster in mehrere umliegende Wohnungen ein. Die Feuerwehr belüftete diese. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.