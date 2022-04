Blaulicht : Sperrung auf der A1 bei Schweich in Richtung Koblenz

Sperrung auf der A1 bei Schweich in Richtung Koblenz

Schweich Wegen eines Unfall ist die A1 auf Höhe Schweich in Richtung Koblenz für längere Zeit gesperrt. Nach der Kollision zweier LKW ist eines der Fahrzeuge durch die Mittelplanke auf die Gegenfahrbahn geraten. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Wie die Autobahnpolizei Schweich berichtet stießen die beiden LKW auf der A1 in Richtung Saarbrücken aus bisher ungeklärten Gründen zusammen. Einer der LKW-Fahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und durchbrach die Mittelplanke. Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Koblenz kam der LKW quer zum Stehen. Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die A1 in Richtung Koblenz ist noch für längere Zeit vollgesperrt. Die Unfallstelle kann über die L141 umfahren werden.