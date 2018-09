Spezialeinsatzkommando (SEK) in Traben-Trarbach im Einsatz

Großes Polizeiaufgebot: Ein Spezialeinsatzkommando ist derzeit in Traben-Trarbach im Einsatz. Die Polizei hat gegen 17.45 Uhr die Wildbadstraße großräumig abgeriegelt. Dort soll sich nach TV-Informationen in einem Mehrfamilienhaus ein polizeilich bekannter Gewalttäter mit einer Axt bewaffnet haben. Welche Gefahr konkret von dem Mann ausgeht,hat die Polizei noch nicht bekanntgegeben. Der Frau des Mannes soll die Flucht aus dem Gebäude, einer ehemaligen Immobilie der Bundeswehr, gelungen sein. Sie soll sich in Obhut der Rettungskräfte befinden. Die Anwohner der umliegenden Gebäude sollen evakuiert worden sein. Die Polizei hat ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen und ist mit mehreren Fahrzeugen und dutzenden Kräften in Traben-Trarbach im Einsatz. Beim Polizeipräsidium in Trier spricht man von einer „unklaren Gefahrenlage“, die zunächst geklärt werden soll. Der Einsatzort befindet sich im Stadtteil Trarbach. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor.