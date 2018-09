Spezialeinsatzkommando überwältigt Bewaffneten

Ein Familienvater greift in Kempfeld Rettungskräfte an und wird bei einem Einsatz verletzt.

Bei einem Einsatz haben in der Nacht zum Donnerstag Spezialkräfte der Polizei einen 47-jährigen Mann in Kempfeld, Kreis Birkenfeld, festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten alarmiert worden, nachdem der Mann Mitarbeiter des Rettungsdienste angegriffen hatten. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, weil sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Anschließend war der Mann in seine Wohnung geflüchtet. In der Wohnung befand sich nach Angaben der Polizei neben dem Mann seine Familie, darunter zwei Kinder.

Aufgrund weiterer Ermittlungen hatte die Polizei Grund zur Annahme, dass der Familienvater sich selbst oder andere gefährdet, zumal der 47-Jährige über Schusswaffen verfügt. Daraufhin kamen Spezialkräfte zum Einsatz, die den Mann letztlich kurz nach 2 Uhr überwältigen konnten. Bei dem Einsatz wurde der Mann leicht verletzt. Er wurde in eine Klinik gebracht.