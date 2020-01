Gerolstein : Spiegel bei Unfall beschädigt

Symbolbild. Foto: TV/Klaus Kimmling

Gerolstein In der Straße Unter den Dolomiten in Gerolstein sind am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein Krankenwagen und ein Transporter zusammengestoßen. Dabei wurden die Außenspiegel an den Fahrerseite der Fahrzeuge beschädigt.

