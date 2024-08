Brand in Winningen Sportboot in Flammen - Besitzer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 15 Uhr zu einem Brand in der Marina in Winningen. Ein Sportboot stand dort in Flammen, dabei wurde der Besitzer verletzt. Wie es zu dem Brand kam, ist zurzeit noch unklar. Sehr wahrscheinlich lag aber nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt vor. Die Ermittlungen dauern an.