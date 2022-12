Blaulicht : Erneut Sprengsatz entdeckt: Wollten Kriminelle einen Geldautomaten im Hunsrück knacken?

Foto: dpa/Carsten Rehder

Update Ein Autofahrer hat sich in Birkenfeld einer Polizeikontrolle entzogen. Möglicherweise ist dadurch ein Anschlag auf einen Geldautomaten verhindert worden. Und der oder die Tatverdächtigen haben auf ihrer Flucht offenbar Taschen mit explosivem Inhalt zurückgelassen.

Sind Bankräuber beim Versuch, einen Geldautomaten zu sprengen, gestört worden? Eine Verfolgungsfahrt in Birkenfeld und zwei Taschen mit gefährlichem Inhalt haben an den Weihnachtstagen jedenfalls die Polizei beschäftigt.

Begonnen hatte alles in der Nacht zum 24. Dezember: Kurz nach 2 Uhr wollte eine Streife auf dem Parkplatz des Wasgau-Marktes in der Wasserschiederstraße eine dort unmittelbar an dem Gebäude mit laufendem Motor haltende Limousine kontrollieren, vermutlich ein größeres, dunkles Fahrzeug der Marke Audi. Doch als der Fahrer den Streifenwagen erkannte, flüchtete er laut Angaben der Polizei unvermittelt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtmitte. Mit stark überhöhter Geschwindigkeit sei der Wagen über die Straße "Maiwiese" und die Schneewiesestraße gerast. Im Kreisel Schneewiesenstraße/Friedrich-August-Straße habe der flüchtige Fahrer die Vorfahrt eines einmündenden Autos missachtet und sei weiter in die Saarstraße gefahren. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verlor die Streife den Blickkontakt und brach die Verfolgungsfahrt aus Sicherheitsgründen ab.

Sporttasche mit Sprengstoff an der Bundesstraße entdeckt

Am Wasgau-Markt, in dessen Foyer unter anderem ein Geldautomat steht, fand die Polizei zwar anschließend keine Hinweise auf Einbruchsversuche beziehungsweise Beschädigungen am Eingang oder am Automaten. Doch die Ermittler vermuten, dass die Autoinsassen den Automaten knacken oder ins Gebäude eindringen wollten - und in ihrem Vorhaben durch die Polizeistreife gestört wurden.

Bestärkt werde diese Annahme durch eine mit Sprengstoff gefüllte Sporttasche, die ein Polizist einige Stunden nach der Verfolgungsfahrt an der B41 entdeckte, in Höhe des dortigen "neuen Kreisels", einer neu erbauten Anbindung der Stadt Birkenfeld an die B41 und der potenziellen Fahrstrecke des flüchtigen Fahrzeugs. Der Polizist hatte diese Tasche am Fahrbahnrand entdeckt. Durch den geöffneten Reißverschluss nahm er ein "Päckchen" wahr, aus dem Drähte ragten, und deutete dies als eine mögliche Sprengvorrichtung. Das wurde durch alarmierte Experten des Landeskriminalamtes (LKA) bestätigt. Diese entschärften den Sprengstoff vor Ort, dafür wurden zeitweilig die B41 und der Bereich um den Fundort weiträumig abgesperrt. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Erneut Tasche mit Sprengstoff in Birkenfeld aufgefunden

Am Sonntagnachmittag wurde dann eine weitere Tasche mit Sprengstoff im Bereich Saarstraße/B41 durch eine Streifenbesatzung aufgefunden. Der explosive Inhalt wurde durch die Delaborierer des Landeskriminalamtes um 21:40 Uhr erfolgreich entschärft. Die erneute Bombenentschärfung mit anschließender intensiver Suche nach weiterem Sprengstoff verlief mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr ergebnislos. Anlässlich der Maßnahmen musste die B41 in Richtung A62 zwischen 21 und 22:40 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Wer eine weitere herrenlose Sporttasche entdeckt, soll sie nicht bewegen oder öffnen. Es bestehe die Gefahr der Detonation. Zeugen werden gebeten, in solchen Fällen umgehend die Polizei zu informieren.

Das sagt die Polizei zum Fluchtfahrzeug

Die Ermittler suchen weiterhin die dunkle Audi-Limousine und bitten Zeugen um Hinweise, auch zu den aufgefundenen Sporttaschen. Möglicherweise könnte das Fahrzeug im Bereich des Wasgau-Marktes oder in der Innenstadt von Birkenfeld aufgefallen sein. Vom Kennzeichen ist nur die Stadt- bzw. Kreiskennung GEL- oder GER- bekannt. Insbesondere bittet die Polizei die Fahrerin oder den Fahrer des Fahrzeugs, dem im Kreisel Schneewiesenstraße/Friedrich-August-Straße die Vorfahrt genommen wurde, sich zu melden. Auch andere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des PKW gefährdet oder hierdurch auf ihn aufmerksam wurden, bittet die Polizei um Kontaktaufnahme.