Blaulicht : Rockeskyll: Autofahrer nach kurzer Verfolgungsfahrt gestoppt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rockeskyll Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Freitagnachmittag nach einer kurzen Verfolgungsfahrt in Rockeskyll von der Polizei gestoppt worden. Der Mann hatte an einer Polizeikontrolle im Ort nicht angehalten und stattdessen beschleunigt.

In der Folge bog der ortskundige Fahrer mehrfach kurzentschlossen in der Ortslage ab und befuhr bei seiner Flucht auch Innenhöfe von Privatanwesen.

Die Polizeistreife konnte dem flüchtigen Fahrzeug folgen, was letztlich auch durch Reifenspuren des Flüchtigen auf einer dünnen Neuschneedecke begünstigt wurde. Nach mehreren hundert Metern konnte die Polizeistreife schließlich den verfolgten Wagen noch in der Ortslage stoppen.

Nach Angaben der Polizei besitzt der Fahrer keine Fahrerlaubnis und stand bei der Kontrolle unter leichtem Alkoholeinfluss. In dem Fahrzeug befanden sich drei jugendliche Mitfahrerinnen. Im Zuge der Verfolgung wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.