Vorfall in St. Ingbert : Unbekannte lassen 85 Einkaufswagen auf Straße rollen

In St. Ingbert-Rohrbach blockierten 85 Einkaufswagen die Industriestraße. (Symbolbild) Foto: dpa/Pe·ina Lud·k

St. Ingbert Was wie ein kurioser Streich wirkt, hätte böse enden können. Der oder die Täter ließen die Wagen einzeln und unkontrolliert einen Berg hinunterfahren. Am Ende war die Industriestraße in Rohrbach komplett blockiert.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Industriestraße in St. Ingbert-Rohrbach zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Das berichtet die örtliche Polizeiinspektion. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten demnach 85 Einkaufswagen eines dort ansässigen Lebensmittelgeschäfts – und ließen sie einzeln 80 Meter weit einen Berg herunter Rollen.